Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торги на Московской бирже завершились 14 декабря в четверг. Курс доллара после недели падения показал рост. Информация следует из данных торговой площадки.

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Отмечается, что в 12 часов по мск валютный показатель составил более 90 рублей, он был зафиксирован на 90,17 рубля. С начала декабря курс постепенно показывал снижение.

Евро вырос с начала дня на 0,9 процента, превысив 98 рублей. Китайский юань также показал рост — курс за последний час вырос до 12,599 рубля.

Ранее мы сообщали о том, что экономист посоветовал россиянам воздержаться от рискованных инвестиций до лета 2024 года.