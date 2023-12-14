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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

0:54
Экономика

Торги на Московской бирже завершились 14 декабря в четверг. Курс доллара после недели падения показал рост. Информация следует из данных торговой площадки.

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей
Фото: openverse by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что в 12 часов по мск валютный показатель составил более 90 рублей, он был зафиксирован на 90,17 рубля. С начала декабря курс постепенно показывал снижение.

Евро вырос с начала дня на 0,9 процента, превысив 98 рублей. Китайский юань также показал рост — курс за последний час вырос до 12,599 рубля.

Ранее мы сообщали о том, что экономист посоветовал россиянам воздержаться от рискованных инвестиций до лета 2024 года.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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