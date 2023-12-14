Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

Торги на Московской бирже завершились 14 декабря в четверг. Курс доллара после недели падения показал рост. Информация следует из данных торговой площадки.
Отмечается, что в 12 часов по мск валютный показатель составил более 90 рублей, он был зафиксирован на 90,17 рубля. С начала декабря курс постепенно показывал снижение.
Евро вырос с начала дня на 0,9 процента, превысив 98 рублей. Китайский юань также показал рост — курс за последний час вырос до 12,599 рубля.
Ранее мы сообщали о том, что экономист посоветовал россиянам воздержаться от рискованных инвестиций до лета 2024 года.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.