Единая валюта БРИКС — дело будущего, заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, страны начинают понимать ненадёжность расчётов в долларах и евро.
Как подчеркнул министр, в 2024 году российская сторона будет председательствовать в союзе, и одной из ключевых тем развития БРИКС станет вопрос о создании единой валюты для расчётов между государствами-союзниками.
"Мы не используем доллар и евро, поскольку они ненадёжны для расчётов. Они проводятся в национальных валютах и валютах дружественных стран", — пояснил министр "Известиям".
По словам Силуанова, вопрос остро стоит не столько в создании единой платёжной единицы, сколько в проработке механизма расчётов между странами БРИКС. Кроме того, на повестке следующего года будет стоять тема клиринга — системы безналичных платежей.
Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.