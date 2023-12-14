Министр Силуанов: доллар и евро — ненадёжны. Единая валюта БРИКС — дело будущего

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Единая валюта БРИКС — дело будущего, заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, страны начинают понимать ненадёжность расчётов в долларах и евро.

Фото: syl.ru

Как подчеркнул министр, в 2024 году российская сторона будет председательствовать в союзе, и одной из ключевых тем развития БРИКС станет вопрос о создании единой валюты для расчётов между государствами-союзниками.

"Мы не используем доллар и евро, поскольку они ненадёжны для расчётов. Они проводятся в национальных валютах и валютах дружественных стран", — пояснил министр "Известиям".

По словам Силуанова, вопрос остро стоит не столько в создании единой платёжной единицы, сколько в проработке механизма расчётов между странами БРИКС. Кроме того, на повестке следующего года будет стоять тема клиринга — системы безналичных платежей.

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