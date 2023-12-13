Центробанк запретит сделки с акциями и валютой ради достижения финансовой стабильности

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк запретит сделки с акциями и валютой ради достижения финансовой стабильности. Отмечается, что депутаты и сенаторы проводили разработку законопроекта, который наделяет Банк России полномочиями запрещать сделки с акциями и валютой. Данный документ был опубликован в базе Государственной думы.

Фото: "Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank" by NVO is licensed under CC BY 2.5.

Главы комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что дополнительный инструмент даст возможность ЦБ право на ограничение срока до шести месяцев операции конкретных участников рынка. Также банк запретит проведение сделок с акциями и валютой. Отмечается, что данная мера даст регулятору возможность противодействовать возможным угрозам финансовой стабильности, его слова приводит Frank Media. Кроме того, поводом может стать нарушение прав и законных интересов участников.

В настоящее время организаторы могут остановить сделки на фондовом рынке в ряде случаев, установленных нормативными актами Центробанка и федеральными законами.

Данная мера применяется в отношении всех (или отдельных) товаров, ценных бумаг, а также в отношении иностранной валюты. Против участников, сенаторов и депутатов не будет применяться данная мера.