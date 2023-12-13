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Экономист посоветовал россиянам воздержаться от рискованных инвестиций до лета 2024 года

1:54
Экономика

Выборы президента в марте 2024 года представляют собой значимое событие, способное оказать влияние на экономику страны и курс рубля. В контексте колебаний валютного курса и предстоящих выборов, все больше людей задаются вопросом о том, как обеспечить сохранность своих финансов.

Экономист посоветовал россиянам воздержаться от рискованных инвестиций до лета 2024 года
Фото: Нейросеть Шедеврум

Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Владимир Гамза предложил стратегию действий на ближайшие месяцы.

"Я бы порекомендовал воздержаться от рискованных инвестиций, по меньшей мере, до лета 2024 года. Поэтому предпочтительным вариантом будет выбрать консервативный подход: распределить средства между четырьмя примерно равными "корзинами"," — пояснил Гамза в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Эксперт рекомендует сохранять накопления в рублях, золоте, американских долларах и юанях.

"Если один из элементов по каким-то причинам не подходит, его можно заменить пакетом из акций и облигаций ведущих российских компаний," — посоветовал собеседник.

В отношении курса валют эксперт полагает, что до марта следующего года статистический показатель курса доллара будет оставаться в устойчивых рамках.

"Он будет колебаться в пределах от 80 до 95 рублей. После этого многое будет зависеть от политики, которую будет внедрять новоизбранный президент. Следует отметить, что могут появиться мощные стимулы, подобные знаменитым майским указам," — предположил Гамза.

Экономист уверен, что уже готовятся решения, направленные на укрепление экономики и валюты страны. По его мнению, такие документы будут фундаментальными и стратегически важными для развития России.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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