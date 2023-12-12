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Центробанк выявил новую мошенническую схему с обновленной пятитысячной банкнотой

1:21
Экономика

Центробанк в Telegram-канале сообщил о новой мошеннической схеме, связанной с банкнотой номиналом 5 тысяч рублей. Информацию приводит начальник управления департамента инфобезопасности Центрального Банка Алексей Голенищев.

Центробанк выявил новую мошенническую схему с обновленной пятитысячной банкнотой
Фото: infinica.ru

Схема заключается в том, что мошенники звонят жертвам и сообщают о необходимости проверить счёт. Для проверки ЦБ предлагает провести установку специального приложения — «Банкноты Банка России». В регуляторе сообщили, что такое приложение действительно существует, но мошенники присылают не действующую ссылку на фальшивую программу. Отмечается, что визуально она ничем не отличается от официальной.

«После установки приложения мошенники получают доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам», — рассказали в ЦБ.

Кроме того, выявлено, что ещё одним вариантом мошенничества с пятитысячными рублями является работа аферистов, которые представляются работниками социальных служб, они вручают гражданам фальшивые купюры.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк может повысить ключевую ставк до 17% в следующем году. На последнем заседании совета директоров Центробанка в этом году вновь заявили о повышении ключевой ставки.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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