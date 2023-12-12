Bybit становится самой популярной в России криптобиржей

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Криптовалютная биржа Binance ушла из России, самой популярной площадкой в стране стала дубайская Bybit. Информацию приводит криптожурналист Wu Blockchain.

Фото: flickr.com

Отмечается, что доля Bybit в России в настоящее время составляет 20% от всего объёма пользователей криптобирж. На втором месте по популярности среди пользователей оказалась HTX. Её показатель составил 14%, третье и четвертое занимают Deribit и MEXC — 11%. Пятое место заняла биржа Bitget с 10%.

Данные за ноябрь фиксируют рост объемов спотовых торгов на биржах на 60% относительно предыдущего месяца. В ноябре трафик на основных биржах показал рост на 8,5% относительно октября. Лидеры по процентному изменению — Kucoin (32%), Crypto. com (27%) и Binance (23%).

Ранее стало известно, что Binance приняло решение об уходе из России, а также о продаже своего бизнеса. Клиенты перейдут на CommEX. Речь идёт о сворачивании операций с финансовыми парами USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB. Дата прекращения — 2024-01-31 00:00 (UTC).