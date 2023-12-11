Ожидается повышение ключевой ставки

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

15 декабря пройдет очередное заседание совета директоров Банка России, на котором, среди прочего, будет рассматриваться вопрос о дальнейших действиях по ключевой ставке. Взгляды экономистов и аналитиков едины в том, что регулятор установит более высокий уровень этого показателя.

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Из 23 опрошенных экспертов 16 предполагают, что ключевая ставка 15 декабря вырастет на один процент, достигнув отметки в 16%. Трое аналитиков даже высказали мнение о возможном повышении ставки до 17%. Остальные считают, что ставка останется на текущем уровне.

Экономист Валерий Черноокий объяснил, что ранее принятые Центробанком жесткие меры до сих пор не принесли ожидаемых результатов. Инфляция остается выше установленного регулятором целевого уровня. В связи с этим решение о повышении ключевой ставки считается весьма вероятным.

На текущий момент ключевая ставка в России составляет 15% годовых. Этот показатель начал увеличиваться летом 2023 года, и в последний раз был повышен Центробанком в октябре — на два процента.

Тем не менее, высокий уровень ключевой ставки представляется временным явлением. Глава департамента финансов Сбера Тарас Скворцов заявил, что к 2025 году этот показатель должен снизиться до восьми процентов. Банк также уверен, что в ближайшие три года в России будет наблюдаться стабильный рост ВВП.