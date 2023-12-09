В России оценили перспективность вложений в золото и биткоин

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвесторы ожидают положительного воздействия на драгоценные металлы из-за денежно-кредитной политики, сообщает Газета.Ru.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

"Низкие показатели инфляции свидетельствуют о потенциале снижения процентных ставок мировыми центральными банками, что, в свою очередь, может привести к увеличению ликвидности на рынках сырья, включая рынок золота", — отмечено в статье.

В Китае спрос на ювелирные изделия достиг почти 500 тонн за первые девять месяцев 2023 года. Сеть гипермаркетов Costco в США даже вывела на розничный рынок небольшие золотые слитки.

В то время как золото успешно пережило период геополитического напряжения последних двух лет, криптовалюты за тот же период не продемонстрировали никаких значительных изменений в своей практической ценности: они по-прежнему рассматриваются исключительно как "объект вложения фиатных денег".