В России оценили перспективность вложений в золото и биткоин

Инвесторы ожидают положительного воздействия на драгоценные металлы из-за денежно-кредитной политики, сообщает Газета.Ru.
"Низкие показатели инфляции свидетельствуют о потенциале снижения процентных ставок мировыми центральными банками, что, в свою очередь, может привести к увеличению ликвидности на рынках сырья, включая рынок золота", — отмечено в статье.
В Китае спрос на ювелирные изделия достиг почти 500 тонн за первые девять месяцев 2023 года. Сеть гипермаркетов Costco в США даже вывела на розничный рынок небольшие золотые слитки.
В то время как золото успешно пережило период геополитического напряжения последних двух лет, криптовалюты за тот же период не продемонстрировали никаких значительных изменений в своей практической ценности: они по-прежнему рассматриваются исключительно как "объект вложения фиатных денег".
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.