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В 2024 году МРОТ в Москве превысит федеральный в 1,5 раза

2:07
Экономика

Московские власти установили, что в 2024 году минимальная заработная плата в столице составит 29 389 рублей, что на 1,5 раза превышает федеральный уровень. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В 2024 году МРОТ в Москве превысит федеральный в 1,5 раза
Фото: Openverse by Бесплатный фотобанк is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов пояснил, что размер минимальной оплаты труда устанавливается на уровне региона. Работодатели не смогут выплачивать заработную плату ниже этого уровня тем, кто отработал месяц по полной ставке.

На данный момент минимальная заработная плата в Москве составляет 24 801 рубль. Таким образом, в следующем году минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%. Величина минимальной оплаты труда в регионах определяется соответственно социально-экономической обстановкой, сообщает gazeta.ru.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал закон о установлении минимальной заработной платы в России на уровне 19 242 рублей в месяц в 2024 году. В текущем году минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля, и в следующем году он увеличится на 18,5%, достигнув отметки в три тысячи рублей. Кроме того, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимальной оплаты труда и медианной заработной платы с 42% до 48%.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Николай Арефьев оценил, что россияне должны зарабатывать не менее 100 тысяч рублей в месяц для поддержания нормального уровня жизни. При этом доход семьи должен составлять не менее 200 тысяч рублей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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