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Министр из правительства Щольца может прибрать власть, став "теневым канцлером"

1:28
Экономика

На фоне согласования срыва бюджета Германии на 2024 год в стране может появиться "теневой канцлер". Формально главой правительства по-прежнему будет социал-демократ Олаф Шольц. В реальности же средства государственной казны окажутся под управлением министра финансов Кристиана Линднера.

Министр из правительства Щольца может прибрать власть, став "теневым канцлером"
Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

В бюджете Германии образовалась "дыра" в 60 миллиардов евро. Ранее Конституционный суд Германии запретил направлять неиспользованные средства из "ковидного" фонда на реализацию экологических инициатив и поддержку промышленности.

Так что в этом году бюджет на следующий год уже принять не получится.

"По сути это делает Кристиана Линднера теневым канцлером. Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на проекты каких министерств ещё есть деньги", — цитирует РИА "Новости" материал издания Focus.

При таком варианте, в распоряжении министра окажется, например, базовое пособие на детей. Не коснется это лишь таких обязательств государства, как выплата зарплаты госслужащим, пенсий и пособий гражданам.

Впрочем, немецкое издание полагает маловероятным, что Линднер в полной мере воспользуется данной возможностью, а Шольц — своей властью канцлера для предотвращения данного сценария, поскольку подобные действия "коалиция вряд ли переживёт".

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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