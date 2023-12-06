Дерипаска: санкции США и Европы привели к двукратному росту расчётов в юанях

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска назвал двукратный рост числа транзакций в юанях следствием санкций Запада. Он отметил, что за последний год количество транзакций, которые совершались в юанях, удвоились.

Фото: reklama-kuban.com

По мнению бизнесмена, это также говорит о том, что европейская и американская санкционная политика действует успешно.

"Количество транзакций в мире, совершенных в китайских юанях, за последний год удвоилось. Что говорит о чрезвычайной успешности европейской и американской санкционной политики", — заметил Дерипаска своём Telegram-канале.

При этом Дерипаска также спрогнозировал, что через четыре года объёмы совершаемых в юанях сделок могут превзойти объём операций в евро. И тогда санкции можно будет считать "законченным упражнением", заключил миллиардер.