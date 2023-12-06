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Казахстан готовится к уменьшению объемов добычи нефти

1:43
Экономика

С начала января 2024 года Казахстан уменьшит объем добычи нефти с целью предотвращения колебаний и неопределенности на рынке, сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства энергетики республики.

Казахстан готовится к уменьшению объемов добычи нефти
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Это решение связано с новыми обязательствами страны в рамках соглашения ОПЕК+. По уточнению издания, уменьшение объемов добычи направлено на снижение колебаний на рынке нефти.

Советник главы Минэнерго Шынгыс Ильясов отметил, что в настоящее время рассматриваются "приемлемые варианты и объемы сокращения".

Согласно данным министерства, уже начаты переговоры с крупными нефтяными компаниями относительно сокращения объемов добычи. Планируется уменьшить объем добычи нефти на 82 тысячи баррелей в сутки в первом квартале 2024 года, что дополнит предварительно объявленное сокращение на 78 тысяч баррелей до конца 2024 года.

Согласно решению ОПЕК+ от 30 ноября, дополнительного сокращения добычи нефти в 2024 году не будет. Саудовская Аравия сохранит уровень добычи на уровне 9 миллионов баррелей в день, а Россия увеличит дополнительное снижение экспорта на 200 тысяч баррелей в день. Общий объем сокращений составит 900 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ продолжает защищать уровень цен на нефть и стремится предотвратить рост бюджетных дефицитов, поддерживая стабильный период сезонного спроса на нефть.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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