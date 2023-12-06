Финансовый эксперт Михеев назвал настоящую цель социальных вкладов

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий возможность гражданам с низким уровнем дохода открывать социальные банковские вклады не более чем на 50 тысяч рублей.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Дмитрий Михеев, управляющий активами инвестиционной компании "Cresco Finance", поделился с "Радио 1" своим мнением, утверждая, что за последний год россияне активно выводят свои средства за рубеж, что наносит ущерб российским банкам. По словам эксперта, введение социальных вкладов направлено на возвращение капитала в Россию.

"Вероятно, банки стараются привлечь дополнительные средства, так как мы наблюдаем серьезный отток капитала из страны. За последний период вывод средств в Арабские Эмираты увеличился на 97% по сравнению с прошлым годом. По мнению Михеева, банки предлагают такие услуги в надежде компенсировать потери", — подчеркнул он.

Финансовый эксперт отметил, что получение дохода от таких вкладов будет сложной задачей, однако это может помочь некоторым россиянам освоить навыки накопления средств.