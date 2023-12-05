Baijiahao: гениальный манёвр России в сельском хозяйстве вызвал зависть и тревогу Запада

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

После развала Советского Союза сельское хозяйство в России было в довольно плачевном состоянии. Однако в 2014 году всё изменилось. А решения российских властей можно назвать сенсацией, полагают авторы материала, опубликованного на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

После того, как страны Запада начали вводить санкции против России, казалось, что РФ будет отброшена на десятилетия. Но в тот момент случилось то, чего мало кто ожидал: президент России Владимир Путин запретил ввоз многих продуктов питания из западных стран.

В тот момент мало кто понял, зачем Путин на это пошёл, это казалось нелогичным. Однако спустя годы можно констатировать, что это был гениальный манёвр.

Россия начала масштабные инвестиции в собственное сельское хозяйство. И это сработало — всего за несколько лет России удалось значительно увеличить производство многих сельскохозяйственных культур.

Сейчас Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы, тесня на этом рынке конкурентов из других государств. А это позволяет РФ не только получать миллиардные прибыли, но и продвигать свою дипломатию в других странах.

Скачок сельского хозяйства РФ стал неприятной неожиданностью для США и Евросоюза. На Западе были очень недовольны тем, что Россия буквально ворвалась на мировой рынок продуктов питания. Более того, ей начали завидовать.

Теперь страна может влиять не только на поставки энергоносителей, но и на то, без чего человечество не может обойтись — на еду. Москва сосредотачивает в своих руках рычаги влияния и это беспокоит Запад.