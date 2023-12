Your browser does not support the audio element.

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому все запасы полезных ископаемых и фонд недр в РФ пройдут оцифровку. Соответствующие данные опубликованы на сайте Роснедр. Их будут размещать специальные карты-схемы, отображающие запасы полезных ископаемых, учитывающих данные государственного баланса, предоставленных в пользование.

Фото: openverse by alarch is licensed under "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.