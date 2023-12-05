В России будут оцифрованы все запасы полезных ископаемых

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому все запасы полезных ископаемых и фонд недр в РФ пройдут оцифровку. Соответствующие данные опубликованы на сайте Роснедр. Их будут размещать специальные карты-схемы, отображающие запасы полезных ископаемых, учитывающих данные государственного баланса, предоставленных в пользование.

Фото: openverse by alarch is licensed under "Drift of Harrachov Mine" by alarch is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что система, автоматически выдаст выписку, которую застройщик сможет приобщить к своим материалам, чтобы начать процедуру строительства.

В издании "РГ" сообщили, что внесение изменений в закон "о недрах" имеет важное значение для развития строительства, а также для привлечения инвестиционных средств в проекты. Эксперт заявил, что теперь компании — перед началом проработки вопросов получат возможность самостоятельно определить наличие или отсутствие полезных ископаемых на участке земли. Соответствующие специальные карты-схемы опубликованы на сайте Роснедр. Это сократит сроки получения разрешения на строительство, а также уменьшит цену и инвестиционный цикл для компаний.

В издании также заявили, что карта будет постоянно обновляться в онлайн-режиме — это даст возможность обеспечения ее актуальности. Кроме того, поправки дадут возможность снизить объём первичных платежей для видов твердых полезных ископаемых, находящихся в дефиците.