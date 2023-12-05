Экономист Остапкович рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в золото

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лучше воздержаться от вложений в золото россиянам без опыта в инвестировании и специальных знаний, утверждает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Он высказал это мнение в беседе с Москвой 24.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Остапкович подчеркнул, что цены на золото могут как возрастать в определенные периоды, так и стремительно падать.

"Это финансовый инструмент с высокой степенью сложности и волатильности. Выиграть, инвестируя в золото, маловероятно. Это возможно только при наличии знаний и больших активов этого металла," — подчеркнул эксперт.

Для тех, кто не является опытным инвестором и обладает небольшим количеством этого металла, Остапкович не рекомендует заниматься подобными инвестициями.

"Если вы не являетесь квалифицированным участником этого рынка и у вас нет опыта в инвестировании, и у вас есть небольшое количество этого металла, я бы не рекомендовал заниматься подобными инвестициями на данный момент."

Экономист советует обратить внимание на банковские депозиты, которые, по его мнению, являются неплохим инструментом для получения прибыли, сообщает Москва 24.

"Банковские депозиты предоставляют высокую ставку и гарантированный доход. На мой взгляд, для неквалифицированных участников имеет смысл заниматься именно такими инвестициями," — заключил Остапкович.