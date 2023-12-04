Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большая инфляционный показатель и высокие ставки Центробанка не дают возможности застройщикам устанавливать скидки в преддверии праздников. Как заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН, квартиры на вторичном рынке могут снизиться в цене на 5-10% к концу 2023 года.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Радченко подчеркнула, что в настоящее время в РФ наблюдается высокий показатель инфляции. Действия Центробанка не несут поддержку рынку. Также эксперт заметила, что за полгода в РФ ключевая ставка выросла в два раза.

"Я ожидаю, что 15 декабря ставка будет повышена еще. Когда большая инфляция и большие кредитные обязательства вынуждены брать застройщики, у них нет возможности снижать цены, потому что они платят банкам. Поэтому на первичном рынке снижение цен возможно только в рамках погрешности", — рассказала она НСН.

Цены на вторичную недвижимость могут снизиться на 5-10% в период, когда покупатели начнут вкладываться в недвижимость.

"Ожидается, что в марте рубль будет девальвирован, будет выше 100. У граждан нет доверия, они деньги снова понесут на рынок вторички. У нас у граждан 40 триллионов накоплений на счетах, эти граждане могут этот рынок держать, не давать ему падать", — заключила Радченко в интервью НСН.

Ранее агентство ЦИАН сообщало, что цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году. Рынок вторичной недвижимости показывает слабые реакции на динамику рынка ипотеки. По данным ЦИАН, показатель интереса к ссудам на жилье также может снизиться до показателя первых месяцев 2023 года.