Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Новосибирске ювелир обокрал клиентов местной торговой сети и скрылся
Исследователи нашли у Полярного круга захоронение каменного века
Россияне раскритиковали вернувшуюся в страну Орбакайте за двойные стандарты
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Фетисов: Центробанк РФ может поднять ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском

Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года

1:54
Экономика

Большая инфляционный показатель и высокие ставки Центробанка не дают возможности застройщикам устанавливать скидки в преддверии праздников. Как заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН, квартиры на вторичном рынке могут снизиться в цене на 5-10% к концу 2023 года.

Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года
Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Радченко подчеркнула, что в настоящее время в РФ наблюдается высокий показатель инфляции. Действия Центробанка не несут поддержку рынку. Также эксперт заметила, что за полгода в РФ ключевая ставка выросла в два раза.

"Я ожидаю, что 15 декабря ставка будет повышена еще. Когда большая инфляция и большие кредитные обязательства вынуждены брать застройщики, у них нет возможности снижать цены, потому что они платят банкам. Поэтому на первичном рынке снижение цен возможно только в рамках погрешности", — рассказала она НСН.

Цены на вторичную недвижимость могут снизиться на 5-10% в период, когда покупатели начнут вкладываться в недвижимость.

"Ожидается, что в марте рубль будет девальвирован, будет выше 100. У граждан нет доверия, они деньги снова понесут на рынок вторички. У нас у граждан 40 триллионов накоплений на счетах, эти граждане могут этот рынок держать, не давать ему падать", — заключила Радченко в интервью НСН.

Ранее агентство ЦИАН сообщало, что цены на вторичное жилье в России могут снизиться на 12% в следующем году. Рынок вторичной недвижимости показывает слабые реакции на динамику рынка ипотеки. По данным ЦИАН, показатель интереса к ссудам на жилье также может снизиться до показателя первых месяцев 2023 года.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Украинские танкисты в шоке от танков "Абрамс"
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Последние материалы
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников