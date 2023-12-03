BRICS+ Fashion Summit: итоги четвертого дня работы

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В четвертый день BRICS+ Fashion Summit 1 декабря начал свою работу Форум новой модной индустрии в рамках BRICS+ Fashion Summit, идейным вдохновителем которого является Департамента по работе с сообществами VK.

Фото: Пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Форум проходит на разных площадках. 2 декабря желающие могут послушать лекции в пространстве "Хлебозавод" (зал "Ангар"). Fashion-интенсив состоялся в Паркинг Галерее парка "Зарядье". Также ценители моды стали гостями традиционного В2В-шоурума, деловой программы и двух показов зарубежных дизайнеров — Aldrè из Индонезии и Hany El Behairy из Египта. В Доме Пашкова был представлен третий показ David Tlale — одного из самых известных модельеров ЮАР. Все сессии Форума новой модной индустрии, деловая программа и модные показы доступны пользователям ВКонтакте в записи в официальной группе ВКонтакте.

Модератором завершающей сессии деловой программы стала Ксения Катышева, сокуратор Британской высшей школы дизайна. Основной темой сессии под названием "Стильный вайб. Новая мода для новых инфлюенсеров в эпоху технологий" стало создание инновационного материала, перспективы легкой промышленности с внедрением технологий дополненной реальности, что становится основой новой современной моды.

Также участники сессии затронули роль инфлюенсеров в области создания стильного вайба. Они подчеркнули значимость использования соцсетей и платформ для передачи своих идей.

Одна из участниц сессии, владелец, инженер и преподаватель Лаборатории робототехники Полина Ховрачева уверена, что совсем скоро нужно ожидать появления большого количества новых материалов совсем иного качества, например, светящихся.

Участники сессии также обсудили особенности создания стильного вайба, с его вниманием к индивидуальности, свободе и желанием экспериментировать.

Основными темами дискуссий и лекций Форума новой модной индустрии при поддержке Департамента по работе с сообществами VK, который состоялся на Хлебозаводе в рамках BRICS+ Fashion Summit, стали экономика российской моды. Особенности её развития в регионах страны, потребности рынка, профессиональное развитие в этой сфере, успешные тренды года, процесс создания ритейл-проектов в российской моде, сильные стороны национальной моды.

В модных показах приняли участие индонезийский дизайнер Алдре Индраяна, проповедующий экологичную моду и ответственное потребление. Коллекция, представленная дизайнером, выполнена в стиле гранжа и изобилует тёмными тонами. Она пропитана чёрным юмором и готикой.

Также москвичи смогли насладиться невероятной коллекцией египетского бренда высокой моды Hany El Behairy, который создал самое дорогое свадебное платье в истории Египта. Платья, созданные дизайнером, расшиты перьями и сверкающими кристаллами. А открыл показ уникальный наряд, при помощи которого Хани Эль Бехайри передал восхищение культурой и историей своей страны. Созданное в стилистике Древнего Египта, в основе роскошного платья, сверкающего тысячью кристаллов, читался портрет египетской царицы Нефертити.

Дизайнер Дэвид Тлейл представил на показе свою новую коллекцию, в которой можно было увидеть как вечерние образы. Так и наряды на каждый день. Все образы коллекции характеризуются многослойностью, яркими принтами и уникальным кроем.

Посетители BRICS+ Fashion Summit могли заранее получить представление о дизайнерах-участниках и особенностях их коллекций при помощи виртуального ассистента Салют от Сбера.

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.