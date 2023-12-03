Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В УМВД Орловской области женщине из ДНР исправили несуществующую дату рождения в документах
В Европе признали провал потолка цен на российскую нефть
Китайский производитель начал продавать в России премиум-кроссовер HS7
Полезней куриной грудки: как правильно готовить диетическую свинину
На нижегородском рынке покупателям предлагаются куриные яйца по 300 рублей за десяток
Генерал армии США Милли в 2022 году призывал украинцев "резать горло россиянам"
В январе на полках магазинов могут появиться просроченные продукты
США запретили Европе обсуждать с Киевом вступление в альянс
В США впервые выберут независимого президента

BRICS+ Fashion Summit: итоги четвертого дня работы

4:07
Экономика

В четвертый день BRICS+ Fashion Summit 1 декабря начал свою работу Форум новой модной индустрии в рамках BRICS+ Fashion Summit, идейным вдохновителем которого является Департамента по работе с сообществами VK.

BRICS+ Fashion Summit: итоги четвертого дня работы
Фото: Пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Форум проходит на разных площадках. 2 декабря желающие могут послушать лекции в пространстве "Хлебозавод" (зал "Ангар"). Fashion-интенсив состоялся в Паркинг Галерее парка "Зарядье". Также ценители моды стали гостями традиционного В2В-шоурума, деловой программы и двух показов зарубежных дизайнеров — Aldrè из Индонезии и Hany El Behairy из Египта. В Доме Пашкова был представлен третий показ David Tlale — одного из самых известных модельеров ЮАР. Все сессии Форума новой модной индустрии, деловая программа и модные показы доступны пользователям ВКонтакте в записи в официальной группе ВКонтакте.

Модератором завершающей сессии деловой программы стала Ксения Катышева, сокуратор Британской высшей школы дизайна. Основной темой сессии под названием "Стильный вайб. Новая мода для новых инфлюенсеров в эпоху технологий" стало создание инновационного материала, перспективы легкой промышленности с внедрением технологий дополненной реальности, что становится основой новой современной моды.

Также участники сессии затронули роль инфлюенсеров в области создания стильного вайба. Они подчеркнули значимость использования соцсетей и платформ для передачи своих идей.

Одна из участниц сессии, владелец, инженер и преподаватель Лаборатории робототехники Полина Ховрачева уверена, что совсем скоро нужно ожидать появления большого количества новых материалов совсем иного качества, например, светящихся.

Участники сессии также обсудили особенности создания стильного вайба, с его вниманием к индивидуальности, свободе и желанием экспериментировать.

Основными темами дискуссий и лекций Форума новой модной индустрии при поддержке Департамента по работе с сообществами VK, который состоялся на Хлебозаводе в рамках BRICS+ Fashion Summit, стали экономика российской моды. Особенности её развития в регионах страны, потребности рынка, профессиональное развитие в этой сфере, успешные тренды года, процесс создания ритейл-проектов в российской моде, сильные стороны национальной моды.

В модных показах приняли участие индонезийский дизайнер Алдре Индраяна, проповедующий экологичную моду и ответственное потребление. Коллекция, представленная дизайнером, выполнена в стиле гранжа и изобилует тёмными тонами. Она пропитана чёрным юмором и готикой.

Также москвичи смогли насладиться невероятной коллекцией египетского бренда высокой моды Hany El Behairy, который создал самое дорогое свадебное платье в истории Египта. Платья, созданные дизайнером, расшиты перьями и сверкающими кристаллами. А открыл показ уникальный наряд, при помощи которого Хани Эль Бехайри передал восхищение культурой и историей своей страны. Созданное в стилистике Древнего Египта, в основе роскошного платья, сверкающего тысячью кристаллов, читался портрет египетской царицы Нефертити.

Дизайнер Дэвид Тлейл представил на показе свою новую коллекцию, в которой можно было увидеть как вечерние образы. Так и наряды на каждый день. Все образы коллекции характеризуются многослойностью, яркими принтами и уникальным кроем.

Посетители BRICS+ Fashion Summit могли заранее получить представление о дизайнерах-участниках и особенностях их коллекций при помощи виртуального ассистента Салют от Сбера.

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Спецслужбы США готовят побег Зеленского во Флориду
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Под Авдеевкой против ВСУ стали воевать легендарные непальские гуркхи
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций Алексей Гончаров У Зеленского осталась неделя, чтобы убедить конгресс США дать денег Любовь Степушова
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Алле Пугачёвой предложили покаяться и поклониться народу
Последние материалы
Полезней куриной грудки: как правильно готовить диетическую свинину
На нижегородском рынке покупателям предлагаются куриные яйца по 300 рублей за десяток
Генерал армии США Милли в 2022 году призывал украинцев "резать горло россиянам"
В январе на полках магазинов могут появиться просроченные продукты
США запретили Европе обсуждать с Киевом вступление в альянс
В США впервые выберут независимого президента
В крымском сафари-парке заступились за медведя, откусившего палец посетительнице
Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом
Пять мер улучшат демографию в современной РФ: от развития медицины до бесплатных секций
Уехавший из РФ экс-министр экономического развития Улюкаев похвалил работу Набиуллиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников