FT: власти США планируют вдвое снизить энергетические доходы России к 2030 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2030 году Вашингтон намерен добиться сокращения доходов РФ от нефти и газа вдвое. Как пишет газета Financial Times (FT), цель антироссийских санкций США в том, чтобы "изменить поведение России".

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

По мнению помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта, Вашингтону следует придерживать антироссийских санкций в ближайшие годы, пока конфликт на Украине продолжается.

"Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы воплотить это в жизнь", — заявил Пайетт, добавив, что продолжение санкционного режима в отношении РФ "будет иметь огромные геополитические последствия с точки зрения способности России использовать энергоресурсы".

Нефтяные антироссийские санкции, введённые странами Запада, вступили в силы 5 декабря 2022 года. По данным аналитиков Международного энергетического агентства, к 2030 году экспорт нефти и газа России может сократиться "по меньшей мере на 40-50%". Это при условии, если западные санкции продолжат выполняться.