"СПБ биржа" собирается получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

"СПБ биржа" собирается получить разрешение на вывод активов клиентов, также она хочет получить возможность вернуть их в полном объеме. Такое заявление сделал генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков. На него ссылается "Интерфакс".

Фото: flickr.com/ Ars Electronica

В настоящее время ведётся работа с международными юристами, а также со специалистами по санкциям. Разрабатываются сценарии разблокировки активов клиентов.

"Мы рассчитываем согласовать процедуру и получить разрешение OFAC на вывод активов", — сказал Сердюков в видеообращении, опубликованном биржей.

Известно, что ранее "СПБ биржа" дала оценку объему иностранной валюты, не попавшей под ограничения, в 5,9 млрд рублей — это 31,05% от общей суммы средств клиентов.

Биржа ранее сообщала, что международные юридические консультанты до 4 декабря обязаны сделать передачу своего заключения, согласно нескольким сценариям для того, чтобы разблокировать активы.

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