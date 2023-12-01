Страны ОПЕК+ дополнительно сократят поставки нефти на мировой рынок с 2024 года

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия намерена продлить добровольное сокращение поставок нефти до I квартала 2024 года. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, таким образом, страна углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти.

Фото: profile.ru

По его мнению, такая мера позволит обеспечить баланс между спросом и предложением углеводородов в мире. В итоге число поставок нефти будет составлять до 500 тысяч баррелей в сутки.

В связи с этим, сокращение экспорта начнёт рассчитываться от среднего уровня за май и июнь. Оно составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей нефтепродуктов.

"Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день ещё на 200 тысяч баррелей в день, чтобы достичь 500 тысяч баррелей в день», — уточнил Новак.

Соглашение будет продлено в координации с некоторыми представителями стран ОПЕК+.