Россия намерена продлить добровольное сокращение поставок нефти до I квартала 2024 года. Как рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, таким образом, страна углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти.
По его мнению, такая мера позволит обеспечить баланс между спросом и предложением углеводородов в мире. В итоге число поставок нефти будет составлять до 500 тысяч баррелей в сутки.
В связи с этим, сокращение экспорта начнёт рассчитываться от среднего уровня за май и июнь. Оно составит 300 тысяч баррелей в сутки нефти и 200 тысяч баррелей нефтепродуктов.
"Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в день ещё на 200 тысяч баррелей в день, чтобы достичь 500 тысяч баррелей в день», — уточнил Новак.
Соглашение будет продлено в координации с некоторыми представителями стран ОПЕК+.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.