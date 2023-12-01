Богатство российских олигархов выросло на 38,5 миллиардов долларов

Состояние богатейших россиян увеличилось на 38,575 миллиарда долларов с начала года, следует из очередного "Индекса миллиардеров" Bloomberg, опубликованного в пятницу.

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Самыми успешными в уходящем году стали основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, заработавший более девяти миллиардов долларов, и сооснователь "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, приумноживший своё богатство на четыре миллиарда. Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, напротив, обеднел на 0,65 миллиарда долларов.

Bloomberg составляет свой "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index) с 2012 года на основе данных о состоянии (включая акции) 500 богатейших людей планеты.