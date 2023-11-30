В США пообещали что-нибудь придумать с потолком цен на российскую нефть

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты продолжат усилия по сохранения действия потолка цен на российскую нефть, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

"Вы все видели тех, кто следует этому механизму. Есть те, кто избегает ценового потолка. Мы определённо продолжим усилия по продолжению этого", — цитирует Турка агентство "Прайм".

По его словам, американское министерство энергетики работает с министерством финансов США, госдепартаментом и Белым домом над поддержкой действия данного механизма.

Так называемый ценовой потолок был введён странами Запада в декабре прошлого года. При морских перевозках её цена не должна превышать 60 долларов за баррель.

В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил продавать нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают потолок цен на российскую нефть.

Ранее в западных изданиях было много публикаций насчёт того, что ценовой потолок оказался неэффективен. И Россия продаёт нефть дороже 60 долларов за баррель.

Американские чиновники в ответ заявляют, что примут меры. Недавно несколько танкеров, перевозивших российскую нефть, попали под санкции. Но вовсе не факт, что эти меры окажутся эффективными.