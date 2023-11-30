Соединённые Штаты продолжат усилия по сохранения действия потолка цен на российскую нефть, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
"Вы все видели тех, кто следует этому механизму. Есть те, кто избегает ценового потолка. Мы определённо продолжим усилия по продолжению этого", — цитирует Турка агентство "Прайм".
По его словам, американское министерство энергетики работает с министерством финансов США, госдепартаментом и Белым домом над поддержкой действия данного механизма.
Так называемый ценовой потолок был введён странами Запада в декабре прошлого года. При морских перевозках её цена не должна превышать 60 долларов за баррель.
В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил продавать нефть частным и юридическим лицам, которые поддерживают потолок цен на российскую нефть.
Ранее в западных изданиях было много публикаций насчёт того, что ценовой потолок оказался неэффективен. И Россия продаёт нефть дороже 60 долларов за баррель.
Американские чиновники в ответ заявляют, что примут меры. Недавно несколько танкеров, перевозивших российскую нефть, попали под санкции. Но вовсе не факт, что эти меры окажутся эффективными.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.