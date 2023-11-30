Рост ВВП России увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В октябре текущего года наблюдается ускорение деловой активности, что укрепляет вероятность повышения ключевой ставки Банка России на 15 декабря на 50-100 базисных пунктов.

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Прогноз Bloomberg Economics предвидит рост оптовой торговли, промышленного производства и розничных продаж в годовом исчислении, а рост ВВП в 4 квартале 2023 года оценивается в пределах 4,5%-5,0%.

Неожиданный рост в 4 квартале, превышающий прогноз Банка России на начало ноября (1,5%), подчеркивает, что ужесточение кредитования может оказать более продолжительное воздействие на экономику, чем предполагал Центральный Банк.

Рост промышленного производства и оптовой торговли в октябре, особенно в секторе транспорта и оборонной промышленности, привел к положительным показателям: 5,3% годового роста промышленного производства и 25,5% годового роста оптовой торговли, сообщает ProFinance.

Прогнозы Bloomberg Economics на 2023 год предвидят рост ВВП России на уровне 3,1%, превышая консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов (2%). Однако ожидается, что этот рост быстро сойдет на нет в следующем году, с прогнозируемым экономическим замедлением до 1% в 2024 году. Циклические секторы, включая розничные продажи и строительство, выглядят наиболее уязвимыми в следующем году из-за возможного снижения спроса.

Что такое ключевая ставка, как она работает и на что влияет