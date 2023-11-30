Путин: Силуанов начнёт плакать, узнав о дополнительных бюджетных тратах

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель Минфина Антон Силуанов заплачет, узнав о необходимости дополнительных бюджетных трат, пошутил российский лидер Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Глава государства провёл встречу с молодыми учёными, во время которой его попросили рассмотреть расширение функционала "Менделеевской карты" по аналогии с "Пушкинской картой". Как пояснил президент, первую карту обеспечивают деньгами организации, являющиеся партнёрами соответствующего проекта, вторую — государственный бюджет.

При этом он добавил, что члены правительства подумают над этим вопросом, назвав предложение учёных хорошим.

"Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать "Денег нету", — пошутил лидер России.

Ранее Силуанов рассказал, как предотвратить разгон инфляции в стране. По его мнению, этот процесс можно остановить лишь с помощью повышения ставки. Он также напомнил, что экономика РФ существует в сложное время санкций и различных ограничений.