Плательщики пострадают от отмены комиссий за оплату ЖКУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказ от взимания комиссий при оплате коммунальных услуг представляет существенные риски, отмечено в отзыве Национального совета по финансовому рынку.

Фото: Community Service: 2019 BOSS Training Symposium by U.S. Army is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Законопроект, который был предварительно принят еще в 2020 году и отложен до ноября 2023 года, вновь стал объектом обсуждения. Суть законопроекта заключается в запрете для всех посредников, таких как банки и почтовые отделения национальной платежной системы, начислять свои сборы за услуги ЖКХ.

По мнению банковского сообщества, запрет может привести к ухудшению условий обслуживания. Особенно это касается приема платежей, который может стать недоступным из-за уменьшения числа агентов, получающих вознаграждение за счет комиссий. Такие изменения могут вызвать общее недовольство среди населения.