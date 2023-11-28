Плательщики пострадают от отмены комиссий за оплату ЖКУ

Отказ от взимания комиссий при оплате коммунальных услуг представляет существенные риски, отмечено в отзыве Национального совета по финансовому рынку.
Законопроект, который был предварительно принят еще в 2020 году и отложен до ноября 2023 года, вновь стал объектом обсуждения. Суть законопроекта заключается в запрете для всех посредников, таких как банки и почтовые отделения национальной платежной системы, начислять свои сборы за услуги ЖКХ.
По мнению банковского сообщества, запрет может привести к ухудшению условий обслуживания. Особенно это касается приема платежей, который может стать недоступным из-за уменьшения числа агентов, получающих вознаграждение за счет комиссий. Такие изменения могут вызвать общее недовольство среди населения.
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