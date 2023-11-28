France 24: Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия одобрила предложение, которое вводит запет на продажу алмазов из России. Также предложение будет направлено на рассмотрение странам ЕС. Об этом говорится в материале France 24.

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"Еврокомиссия приняла предложение, которое будет направлено странам-членам на одобрение. Оно ожидается в ближайшие дни, если 27 стран-членов проголосуют единогласно", — сообщает издание.

Отмечается, что запрет затронет торговлю российскими алмазами, а также алмазами из России. Кроме того, с марта по сентябрь 2024 года будет введён запрет на алмазы, которые проходят обработку в странах третьего эшелона.

Известно, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сделал заявление о том, что в новом 12-ом пакете антироссийских санкций будет расширенный чёрный список. Санкции будут введены в отношении отдельных лиц, также это коснется экспорта алмазов.

"С 1 января 2024 года запрет будет распространяться на "непромышленные природные и синтетические бриллианты, а также ювелирные изделия с бриллиантами" — говорится в материале издания.

Запрет на импорт российских бриллиантов, ограненных или полированных в третьих странах, будет введен поэтапно в период с марта по сентябрь следующего года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил эффект новых санкций против России словами: "Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга. Страдают интересы самих европейцев".