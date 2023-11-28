France 24: Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России

Еврокомиссия одобрила предложение, которое вводит запет на продажу алмазов из России. Также предложение будет направлено на рассмотрение странам ЕС. Об этом говорится в материале France 24.
"Еврокомиссия приняла предложение, которое будет направлено странам-членам на одобрение. Оно ожидается в ближайшие дни, если 27 стран-членов проголосуют единогласно", — сообщает издание.
Отмечается, что запрет затронет торговлю российскими алмазами, а также алмазами из России. Кроме того, с марта по сентябрь 2024 года будет введён запрет на алмазы, которые проходят обработку в странах третьего эшелона.
Известно, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сделал заявление о том, что в новом 12-ом пакете антироссийских санкций будет расширенный чёрный список. Санкции будут введены в отношении отдельных лиц, также это коснется экспорта алмазов.
"С 1 января 2024 года запрет будет распространяться на "непромышленные природные и синтетические бриллианты, а также ювелирные изделия с бриллиантами" — говорится в материале издания.
Запрет на импорт российских бриллиантов, ограненных или полированных в третьих странах, будет введен поэтапно в период с марта по сентябрь следующего года.
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