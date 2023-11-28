Экономист объяснил, с чем связан резкий спад цен на мандарины

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика Рынки

В преддверии Нового года цены на мандарины резко упали на 10% из-за увеличения поставок. В этом году в нашу страну ввезли около 550 тонн цитрусовых.

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"Основная причина — активное укрепление отношений России со странами Африки и Китаем. Цены падают из-за увеличения поставок из Египта, Турции, Марокко. Также Россия импортирует мандарины из Китая. Основные традиционные поставщики мандаринов: Турция, Египет, юар, Марокко, Аргентина, пакистан. В 2023 году Россия увеличила в несколько раз импорт из Китая, Ирана и Абхазии”, — рассказала в комментарии для Pravda. Ru экономист Дарья Соколан.

Также эксперт отметила, что резкий спад цен на мандарины может быть связан с сезонными колебаниями спроса. В конце года, когда наступает пик праздничного сезона, потребители проявляют больший интерес к покупке фруктов, включая мандарины. Однако, после новогодних праздников спрос резко снижается, поскольку многие люди больше не стремятся активно приобретать их. Это может приводить к избыточному предложению на рынке, что, в свою очередь, вызывает снижение цен.