Экономист Георгий Остапкович допустил вероятность увеличения цен на гречку и масло в российских магазинах.
По его словам, уже больше месяца в РФ наблюдается нестабильная ситуация с ценами на различную продукцию.
"Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло", — подчеркнул эксперт в беседе с URA.RU.
Он также сообщил о росте инфляции в России, которая приводит к неопределённости на рынках. Такая ситуация негативно сказывается как на предпринимателях, так и на рядовых гражданах РФ, которые не знают, как правильно потратить деньги, уточнил экономист.
Ранее учёный Владимир Косой заявил, что искусственные ели подорожали в России на 21% из-за девальвации рубля и увеличения стоимости производства.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.