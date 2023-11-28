Экономист Остапкович предупредил о возможном подорожании гречки и масла в РФ

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Георгий Остапкович допустил вероятность увеличения цен на гречку и масло в российских магазинах.

Фото: openverse.org by Ashumova Diana is licensed under CC BY-SA 3.0.

По его словам, уже больше месяца в РФ наблюдается нестабильная ситуация с ценами на различную продукцию.

"Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло", — подчеркнул эксперт в беседе с URA.RU.

Он также сообщил о росте инфляции в России, которая приводит к неопределённости на рынках. Такая ситуация негативно сказывается как на предпринимателях, так и на рядовых гражданах РФ, которые не знают, как правильно потратить деньги, уточнил экономист.

Ранее учёный Владимир Косой заявил, что искусственные ели подорожали в России на 21% из-за девальвации рубля и увеличения стоимости производства.