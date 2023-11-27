Германия выделила €24,5 млн "Укрэнерго" для восстановления энергетических объектов

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководство Германии через государственный банк страны KfW выделило средства в размере €24,5 млн компании "Укрэнерго" для восстановления и обеспечения безопасности энергетических объектов. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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"Правительство Германии, используя финансовые ресурсы банка KfW, предоставило кредит на сумму €24 млн, а также €0,5 млн в виде грантов для укрепления устойчивости энергетической системы Украины", — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кудрицкий отметил, что эти финансовые ресурсы будут направлены на восстановление объектов высоковольтной энергетики, а также на строительство защитных сооружений для них. Также средства будут использованы для усиления технических связей с энергосистемой Европы. Он также подчеркнул, что "Укрэнерго" уже получила от Германии более €220 млн в виде кредитов и грантов.

Ранее пресс-служба "Укрэнерго" сообщила о получении от правительства Германии через тот же банк KfW €76 млн на защиту объектов энергетики, установку нового оборудования и модернизацию электросетей на границе с Европой.

В начале октября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с октября прошлого года пострадали 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины, и энергетики не успевают восстановить систему к началу зимы. Он также выразил недовольство тем, что поставки ремонтного оборудования с Запада происходят слишком медленно. Согласно оценкам ООН, мощность энергетической инфраструктуры Украины сократилась с 37 ГВт до 19 ГВт, более чем вдвое по сравнению с февралем 2022 года.