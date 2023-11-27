"МОЭК" взыскал более 1 млрд в процедуре банкротства должников

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юридическое управление ПАО "МОЭК" в течение 9 месяцев 2023 года в рамках процессов банкротства потребителей-должников сумело обеспечить поступление 1 млрд рублей, сообщается в официальном пресс-релизе компании.

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"На данный момент находятся на стадии судебного разбирательства дела о банкротстве юридических лиц-должников на общую сумму свыше 8,6 млрд рублей. Кроме того, рассматриваются дела о банкротстве физических лиц на общую сумму 1,7 млрд рублей. Процедура банкротства инициируется в случае наличия задолженности за предоставленные энергоресурсы, подтвержденной судебным решением, а также умышленного неисполнения контрагентом своих договорных обязательств и судебных постановлений", — говорится в сообщении.

Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО "МОЭК" Алексей Шарафутдинов подчеркнул, что обращение с заявлением о банкротстве рассматривается как последний шаг в корпоративной практике компании.

"Этот шаг предпринимается только после применения целого комплекса мер, направленных на внесудебное и судебное урегулирование задолженности, а также взыскание средств в рамках исполнительного производства", — пояснил он.

Шарафутдинов отметил, что для кардинального изменения ситуации с накоплением долгов у управляющих организаций в сфере ЖКХ требуются законодательные изменения для ужесточения мер по отношению к недобросовестным участникам рынка.

"Усиление платежной дисциплины потребителей в ПАО "МОЭК" имеет системный характер. Компания прилагает все усилия для решения проблем с должниками, используя различные правовые механизмы — судебные иски, аннулирование лицензий управляющих компаний-должников, привлечение к субсидиарной ответственности председателей ТСЖ, руководителей и владельцев компаний-должников, привлечение должников к уголовной ответственности и так далее", — подытожили в пресс-службе.