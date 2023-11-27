В России с декабря начнётся эксперимент по маркировке радиоэлектроники

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года в России будет проведен эксперимент по маркировке различных видов радиоэлектронной продукции. Постановление о проведении этого эксперимента было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Фото: ТГ-канал правительства РФ

В соответствии с данным постановлением эксперимент будет осуществляться в отношении светотехнической продукции и ее компонентов. Участие в этом эксперименте будет добровольным, а коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором данного процесса будет выступать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Предполагается, что эксперимент позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на товары, выработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки светотехнической продукции и ее компонентов.

Это решение принято в рамках стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции до 2025 года. Основной целью стратегии является поддержка добросовестных предпринимателей, защита граждан от некачественной продукции и снижение воздействия теневого рынка на социально-экономическую ситуацию в стране.