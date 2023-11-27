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На благоустройство Вологодской области в 2024 году выделят 1,2 млрд рублей

1:52
Экономика

Правительство Вологодской области в 2024 году направит около 1,2 млрд рублей на улучшение территорий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", под названием "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба губернатора региона.

На благоустройство Вологодской области в 2024 году выделят 1,2 млрд рублей
Фото: Wikipedia by Usadboved is licensed under CC BY-SA 4.0

"В следующем году мы планируем провести благоустройство территорий в городах Вологодчины, в рамках программы будут учтены 179 мест, включая 139 дворовых и 40 общественных территорий. Этому проекту выделено 1,2 млрд рублей", — отметила пресс-служба, приведя слова исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Адреса территорий на 2024 год уже утверждены, в настоящее время готовится проектно-сметная документация, и проводятся конкурсы для выбора подрядчиков. Согласно заявлению, выделенные средства будут использованы для благоустройства общественных мест и дворов в Вологде и Череповце, а также в почти всех других муниципалитетах области.

Общий объем финансирования национального проекта "Жилье и городская среда" в 2024 году составит 3,6 млрд рублей, что делает его одним из самых капиталоемких проектов в регионе, наряду с национальным проектом "Безопасные качественные дороги", как ранее сообщила заместитель губернатора Татьяна Голыгина. Более 2,4 млрд рублей из этой суммы будет направлено на переселение жителей аварийных домов. В 2022 году на проект было выделено 2,7 млрд рублей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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