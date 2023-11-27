Замлавы Минтранса Игорь Чалик освобождён от должности

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, ответственный за авиацию, был освобожден от своей должности в связи с окончанием срока действия служебного контракта. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится:

"Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта".