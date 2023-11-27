Заместитель министра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, ответственный за авиацию, был освобожден от своей должности в связи с окончанием срока действия служебного контракта. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится:
"Освободить Чалика Игоря Петровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта".
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.