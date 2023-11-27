Путин подписал закон об увеличении показателя МРОТ в 2024

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОТ в следующем году на 18,5%. Документ был опубликован после подписания в понедельник 27 ноября.

Фото: ru.freepik.com

Напомним, что в 2023 году показатель МРОТ составлял 16 242 рубля в месяц, а в 2024 году он вырос до 19 242 рублей. Также законом с 2025 года предполагается повышение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42 до 48%.

Кроме того, Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024-2026 годы. Доходы бюджета страны составят 35,065 триллиона рублей в 2024 году, 33,552 триллиона рублей в 2025 году.

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