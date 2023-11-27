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В Москве открывается BRICS+ Fashion Summit: что ждать от первого дня мероприятия?

4:18
Экономика

В столице завтра начнется масштабный модный форум стран БРИКС+, который продлится до 2 декабря включительно.

В Москве открывается BRICS+ Fashion Summit: что ждать от первого дня мероприятия?
Фото: Пресс-служба Московской недели моды

В Москву прибывает более 200 делегатов из 63 стран Ближнего Востока, Азии, Африки и СНГ. Вместе с гостями из разных регионов России они примут участие в мероприятиях разного формата, организованных в рамках саммита. Дизайнеры представят новые коллекции на модных показах, байеры заключат контракты с понравившимися брендами, предприниматели обсудят вызовы, с которыми сейчас сталкивается модная индустрия. Форум проходит под эгидой Московской недели моды, которая прошла летом прошлого года и имела заметный успех. В этот раз ожидается еще более масштабное событие, которое привлечет внимание модных экспертов со всех континентов.

Для первого дня BRICS+ Fashion Summit организаторы подготовили насыщенную деловую программу. В этот день пройдет более 20 мероприятий, в числе которых паблик-токи, пленарные сессии и дискуссии на актуальные темы. Московский концертный зал "Зарядье", одна из основных площадок форума, соберет ведущих российских и зарубежных звезд. В пленарной сессии "Made in BRICS+. Национальные бренды — основа единого рынка" примут участие заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, дизайнер Алена Ахмадуллина, председатель совета директоров БОСКО Михаил Куснирович, Сергей Саркисов, представляющий бренд EKONIKA. Сергей Саркисов так формулирует важность международного модного саммита: "Сейчас критически важно налаживать связи и логистические цепочки, упрощать взаимодействие между странами BRICS с точки зрения таможенного, налогового регулирования, юридических аспектов. На таких мероприятиях есть возможность познакомиться с профессионалами рынка, торговыми отраслевыми союзами и, через общение и обмен практиками, избежать потенциальных ошибок, больше узнать о специфике того или иного рынка".

Важным хедлайнером пленарной сессии BRICS+ Fashion Summit будет никто иной, как итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильмам "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный". Кинозвезда является частой гостью в Москве и имеет русские корни. По словам Орнеллы, ее бабушка и дедушка по маминой линии родом из Санкт-Петербурга.

Не менее интересной обещает быть беседа на тему "Звездный стиль в кадре и за кадром" с известной китайской актрисой Сиеной Ли и Натальей Каневской, костюмером российских сериалов "Содержанки", "Триггер" и фильма "Чебурашка". В ней примет участие Анастасия Баталова, стилист съемок Егора Крида, Равшаны Курковой, Тимати. В ходе дискусии стилисты, работающие в кино, в том числе с российскими звездами и актерами Болливуда, поделятся историями из своей профессии. Модератором станет Мадонна Мур, интервьюер, основательница популярного YouTube-канала.

Кроме того, 28 ноября пройдут первые подиумные показы. Свои коллекции представят белорусский бренд "OVRSƧ" под руководством Юлии Медник и известный аргентинский бренд SADAELS.

С первого дня BRICS+ Fashion Summit будет работать B2B-шоурум. Для участия в нем экспертный совет отобрал 100 лучших дизайнеров со всей России, начиная от Москвы и Санкт-Петербурга, заканчивая Якутском и Улан-Удэ, а также 20 дизайнеров из зарубежных стран. 150 байеров, в том числе из Китая, Индии, Малайзии, будут внимательно изучать их коллекции и договариваться о сотрудничестве.

Вход на эти и другие мероприятия 28 ноября возможен только по предварительной аккредитации. Все желающие смогут посетить мастер-классы от российских дизайнеров в Доме культуры ГЭС-2 и кинофестиваль World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay, которые ожидаются в дальнейшие дни.

Автор Юлия Стойкова
Юлия Стойкова — внештатный автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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