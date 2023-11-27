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Минфин обяжет глав восьми регионов России лично отвечать за дефицит бюджета

1:30
Экономика

Министерство финансов РФ собирается обязать глав восьми регионов лично нести ответственность за дефицит бюджета. Как сообщает "Коммерсантъ" в ведомстве предложили рассмотреть проект правительства.

Минфин обяжет глав восьми регионов России лично отвечать за дефицит бюджета
Фото: https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

В издании сообщили, что данный документ предлагает увязать федеральные дотации названным субъектам. В документе говорится о Дагестане, Ингушетии, Чечне, Туве, а также о новых регионах, вошедших в состав РФ.

Ответственность за работу властей региона по снижению разницы между доходами и расходами будет возложена лично на областное руководство. Минфин также внёс предложение о расширении типовых соглашений о дотациях в 2024 году. Главы регионов должны подписаться под соответствующими обещаниями расходования средств.

Также "Коммерсантъ" сообщает, что главы субъектов должны будут применять меры ответственности к лицам, которые допустили нарушение соответствующих обязательств. В случае отказа подписать договоренности, регионам может быть не предоставлено финансирование. В документе отмечается, что подписание соглашений или отказ от дотаций главы регионов должны осуществить до 18 декабря.

Причина ужесточения требований, как указывают в Минфине, высокая доля федеральных дотаций в бюджетах. За последние два года их доля превышала 40% от объема доходов.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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