Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что российский рубль будет продолжать укрепляться по крайней мере до начала зимы. По мнению эксперта, курс американского доллара составит 85-86 рублей, а евро — 94-95 рублей.
Антонов пояснил, что рубль поддерживается обязательной продажей экспортной выручки, повышением ключевой ставки и общим ослаблением доллара США на мировых рынках.
Эксперт подчеркнул, что пик налоговых платежей от компаний-экспортеров ожидается к 28 ноября.
Владислав Антонов отметил, что если цены на нефть стабилизируются и доллар продолжит ослабевать, то российский рубль может укрепиться до 85-86 рублей за доллар к 1 декабря. Этот тренд, по его мнению, сохранится по крайней мере до начала зимы.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.