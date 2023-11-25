Аналитик Антонов: тренд укрепления рубля РФ продлится как минимум до начала зимы

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что российский рубль будет продолжать укрепляться по крайней мере до начала зимы. По мнению эксперта, курс американского доллара составит 85-86 рублей, а евро — 94-95 рублей.

Фото: ТАСС by Пётр Ковалев

Антонов пояснил, что рубль поддерживается обязательной продажей экспортной выручки, повышением ключевой ставки и общим ослаблением доллара США на мировых рынках.

Эксперт подчеркнул, что пик налоговых платежей от компаний-экспортеров ожидается к 28 ноября.

Владислав Антонов отметил, что если цены на нефть стабилизируются и доллар продолжит ослабевать, то российский рубль может укрепиться до 85-86 рублей за доллар к 1 декабря. Этот тренд, по его мнению, сохранится по крайней мере до начала зимы.