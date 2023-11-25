Россиян предупредили о крупнейшей с 90-х годов денежной реформе

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Граждан России предупредили о предстоящей крупной денежной реформе, самой масштабной с 90-х годов, которая планируется провести в ближайшие годы. Важное заявление по социальным выплатам было сделано главой Минфина, Антоном Силуановым, который сообщил, что уже в 2024 году начнется тестирование цифрового рубля. Эта новая форма национальной валюты будет использоваться, в том числе, при социальных выплатах и субсидиях.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Цифровой рубль обладает уникальной особенностью — функцией окрашивания, которая позволяет отслеживать, на что были потрачены средства. Это становится особенно важным, когда социальные выплаты и субсидии направлены на конкретные цели, такие как пособие на детей, предназначенное для удовлетворения их потребностей, а не для погашения родительских кредитов и штрафов.

Введение цифрового рубля предполагает его совместное функционирование с обычными наличными в денежной системе. На данный момент тестирование проводится лишь в избранных банковских учреждениях, и в случае успешного завершения без проблем, новая форма национальной валюты должна стать общедоступной к 2025 году.

В отличие от наличных и безналичных средств, цифровой рубль будет храниться на платформе Центробанка, независимо от привязки к конкретному банку.

Банк России пояснил, что цифровой рубль будет использоваться исключительно в качестве средства расчетов, и не предоставит возможности открывать банковские вклады в данной валюте, поскольку не является объектом инвестиций и накоплений.