Иранская компания может начать импорт зерна из Северной Осетии

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговый дом из Ирана под названием "Фарнуш трейдинг" предложил совместно с правительством Северной Осетии активно продвигать на иранский рынок зерновые культуры данного региона. Это предложение было высказано в ходе II круглого стола под названием "Владикавказ экспо: Иран, Россия и Армения — единство в развитии МТК "Север — Юг", который прошел в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова.

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Глава "Фарнуш трейдинг", госпожа Фарнуш Мазафари, предложила разработать совместную программу с правительством Северной Осетии по продвижению на иранский рынок зерновых культур данной республики. Это предложение было представлено в ходе круглого стола, как сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского государственного университета.

По словам главы компании, Иран является крупнейшим импортером зерновых на Ближнем Востоке. Поставки в страну осуществляются из Африки, Казахстана и России. Однако, часто валовой объем продукции поступает на рынок через посредников из третьих стран, что приводит к потере доходов для поставщиков. Глава компании также отметила, что Иран регулирует ценовую политику на импорт зерновых, что позволяет строить долгосрочные контракты. Примерные цены на импорт зерновых из России в настоящее время составляют около €290 за тонну.

Мазафари подчеркнула, что цены регулируются и могут изменяться, но они остаются выгодными для экспортеров из Северной Осетии. Это, по её мнению, может положительно сказаться на развитии экономики республики.

Глава "Фарнуш трейдинг" также предложила создать международную рабочую группу с участием правительства Северной Осетии для обсуждения и решения всех необходимых вопросов. Она также высказала перспективы и возможности экспорта продукции из Ирана. Компания готова предоставить оптовые поставки фруктов и овощей из Ирана в Северную Осетию.

Круглый стол был организован факультетом международных отношений Северо-Осетинского государственного университета. В онлайн-режиме в нём приняли участие эксперты из Ирана, Армении, Индии, Астраханской области, а также представители делового и бизнес-сообщества Северной Осетии.