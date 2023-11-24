The Daily Reckoning: США — самый страшный враг доллара

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время многие страны мира пытаются снизить зависимость от американского доллара, в мире набирает популярность дедолларизация. При этом самым страшным врагом валюты США является не столько политика России или Китая, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

США ввели против России различные экономические ограничения, но ни одна из этих санкций не была бы эффективной или возможной без доллара и платёжной системы, на нём основанной. Вот почему Москва прилагает усилия, чтобы избавиться от какой-либо формы зависимости от американской валюты, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

По словам автора материала, бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса, он ещё десять лет назад пытался объяснить сотрудникам американских спецслужб, казначейства, других структур, что чрезмерное использование доллара как средства давления приведёт к тому, что другие страны начнут в массовом порядке отказываться от американской валюты.

Он отметил, что большинство чиновников проигнорировали это предупреждение. А чиновники казначейства во время встречи даже начали стучать кулаками по столу и кричать, что доллар как был главной мировой валютой, так ей и останется.

По словам Рикардса, он не думает, что другие страны могут уничтожить доллар. Но с этим, по его мнению, вполне могут справиться и американские власти.

Если Соединённые Штаты продолжат использовать доллар как средство давления, то другие страны найдут альтернативу американской валюте, подчеркнул Джеймс Рикардс.