Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Движение грузовых транспортных средств на Военно-Грузинской дороге приостановлено
Захарова: РФ ответит на присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза
Биолог Баранова рассказала о вреде холода для организма: "Идёт иммунная дисфункция"
Жительница Петербурга донесла на водителя такси, который во время поездки высказал своё мнение про СВО
Экс-морпех ВС США Берлетик: У ВСУ нет ресурсов для продолжения конфликта с РФ
На выходных в Москве ожидаются сильный снег, ветер, гололед
Путин пошутил над Грефом по поводу развития ИИ в "Сбере"
Под Ростовом задержали троих похитителей 16-летней жительницы Орловской области
Эксперт Козырев рассказал Pravda. Ru о значении создания зоны "военного Шенгена" НАТО

The Daily Reckoning: США — самый страшный враг доллара

1:42
Экономика

В настоящее время многие страны мира пытаются снизить зависимость от американского доллара, в мире набирает популярность дедолларизация. При этом самым страшным врагом валюты США является не столько политика России или Китая, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

The Daily Reckoning: США — самый страшный враг доллара
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

США ввели против России различные экономические ограничения, но ни одна из этих санкций не была бы эффективной или возможной без доллара и платёжной системы, на нём основанной. Вот почему Москва прилагает усилия, чтобы избавиться от какой-либо формы зависимости от американской валюты, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

По словам автора материала, бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса, он ещё десять лет назад пытался объяснить сотрудникам американских спецслужб, казначейства, других структур, что чрезмерное использование доллара как средства давления приведёт к тому, что другие страны начнут в массовом порядке отказываться от американской валюты.

Он отметил, что большинство чиновников проигнорировали это предупреждение. А чиновники казначейства во время встречи даже начали стучать кулаками по столу и кричать, что доллар как был главной мировой валютой, так ей и останется.

По словам Рикардса, он не думает, что другие страны могут уничтожить доллар. Но с этим, по его мнению, вполне могут справиться и американские власти.

Если Соединённые Штаты продолжат использовать доллар как средство давления, то другие страны найдут альтернативу американской валюте, подчеркнул Джеймс Рикардс.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
Бизнес-идеи для заработка в новогодние праздники
Финансист считает, что спрос на валюту повысится в ближайшее время
В Турции высмеяли слова президента Зеленского о "победе Украины"
Врач-дерматолог Егорова рассказала о кожных болезнях, которые проявляются в виде покраснений на лице
Умер корреспондент РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов
Ольга Курлаева: ВСУ готовят новый сброс воды на ГЭС
Эксперт назвала способы улучшить кровообращение в ногах
Жители подконтрольного Киеву Запорожья массово обращаются за помощью по вопросу переезда в Россию
В Петербурге школьница исчезла при загадочных обстоятельствах
"Не знаю такого": Песков не следит за историей вокруг певца Шарлота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников