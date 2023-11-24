В Москве пройдет первый модный саммит стран БРИКС+

3:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 28 ноября по 2 декабря в Москве состоится BRICS+ Fashion Summit, который соберет в столице представителей стран БРИКС и других дружественных государств.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Мероприятие организовано Фондом моды при поддержке Правительства Москвы и проходит под эгидой Московской недели моды.

Участниками саммита станут представители более 60 стран. Это государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

"Событие такого масштаба даст дополнительный импульс развитию отечественного модного рынка и позволит укрепить сотрудничество с дружественными регионами", — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

По количеству стран, принимающих участие в проекте, BRICS+ Fashion Summit не имеет равных в мире.

Модный форум объединит различных экспертов fashion-индустрии: дизайнеров, байеров, блогеров, бизнесменов, журналистов, представителей университетов. В рамках деловой программы организуются пленарные сессии, публичные выступления в стиле TED Talks, дискуссии. Эти и другие мероприятия пройдут на Паркинг Галерее парка "Зарядье” и в концертном зале "Зарядье". Среди российских спикеров — совладелец марки EKONIKA Сергей Саркисов, владелец компании "Глория джинс" Владимир Мельников, дизайнер бренда Monochrome Алиса Боха, Никита Худов, исполнительный директор SberAI и многие другие. В обсуждениях проблем мира моды и поиске их решений, примут участие эксперты СБЕРа, Яндекса, Lamoda и других крупных компаний.

Как и любое мероприятие, связанное с модой, саммит не обойдётся без подиумных показов. Площадками для них были выбраны культурно значимые места центра Москвы. Например, в Российской государственной библиотеке презентует новую коллекцию российский дизайнер Алена Ахмадуллина, а в Доме Пашкова состоится показ южноафриканского бренда David Tlale. Закрытый гранд-показ московских дизайнеров совместно с артистами цирка пройдет в ГУМе накануне открытия Саммита.

Для участия в B2B-шоуруме были отобраны 100 лучших дизайнеров со всей России, начиная от Москвы и Санкт-Петербурга, заканчивая Якутском и Улан-Удэ, а также 20 дизайнеров из зарубежных стран. В Москву приедут 150 владельцев магазинов и байеров, в том числе из Китая, Индии, Малайзии. По мнению участницы BRICS+ Fashion Summit из Бразилии, лектора Гаагского университета прикладных наук и консультанта Ethical Fashion Brazil Лусианы Дуарте: "Для локальных брендов и независимых дизайнеров очень важно сотрудничать между собой. Именно подобные связи, считает она, позволят успешно конкурировать с большими брендами и сохранить локальную культуру, в частности местные текстильные технологии".

В течение пяти дней саммита все желающие смогут посетить мастер-классы от российских дизайнеров в Доме культуры ГЭС-2 и кинофестиваль World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay. Бесплатно попасть на события BRICS+ Fashion Summit можно, зарегистрировавшись на сайте fashionsummit. org или через приложение Fashion Summit, доступное в магазинах Apple и Google.

Ранее Московская неделя моды, состоявшаяся летом 2022 года, собрала более 1,6 млн жителей и гостей столицы, около 450 дизайнеров с разных регионов презентовали свои коллекции. Ждем ярких новостей и с модного форума, открытие которого состоится уже в начале следующей недели.