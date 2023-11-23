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NetEase: Россия получила очень хорошие новости 20 ноября

2:09
Экономика

Встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско многие американские издания расценили как свидетельство потепления отношений между двумя странами.

NetEase: Россия получила очень хорошие новости 20 ноября
Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

И одним из результатов, как предположили некоторые из них, станет похолодание в отношениях между Китаем и Россией. Однако радуясь "успехам", в США не обратили внимания на сигналы из России и КНР, говорится в материале, опубликованном на платформе NetEase.

Пока весь мир обсуждал итоги саммита АТЭС и оценивал переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина, в Пекине 20 ноября прошло заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, говорится в материале (перевод АБН24).

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, который принимал участие в работе комиссии, сообщил несколько хороших новостей.

Во-первых, к концу текущего года товарооборот между Россией и Китаем превысит 200 миллиардов долларов. А к 2030 году планируется достичь отметки в 300 миллиардов долларов.

Во-вторых, 95 процентов всех торговых операций между двумя странами проводится в национальных валютах — рублях и юанях.

Как отмечается в материале, это не только облегчает экономическое взаимодействие между двумя странами, но и позволяет им избежать проблем из-за финансовой гегемонии США.

В тот же день, 20 ноября, президент России Владимир Путин направил приветственное сообщение в КНР, в котором констатировал, что отношения между двумя странами находятся на беспрецедентно высоком уровне, отмечают китайские эксперты.

Китай и Россия достигли важных результатов, подчёркивается в материале.

Отметим, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников допустил возможность достижения отметки товарооборота России и Китая в этом году в размере 215-220 миллиардов долларов.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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