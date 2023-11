Your browser does not support the audio element.

В последние несколько дней происходит заметное укрепление рубля на Московской бирже. Согласно информации от Центробанка, утром текущего дня доллар стоил 88,22 рубля, а юань — 12,37 рубля. Для сравнения - месяц назад курс доллара и юаня составлял 95,45 и 13,29 рубля соответственно.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0