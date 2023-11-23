Банки Приморья переполнились клиентами из-за падения доллара

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

В последние несколько дней происходит заметное укрепление рубля на Московской бирже. Согласно информации от Центробанка, утром текущего дня доллар стоил 88,22 рубля, а юань — 12,37 рубля. Для сравнения - месяц назад курс доллара и юаня составлял 95,45 и 13,29 рубля соответственно.

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Эксперты связывают укрепление рубля в первую очередь с повышением ключевой ставки Центробанка до 15%, а также с указом о обязательной продаже валютной выручки экспортёрами и приближением налогового периода.

Понятно, что внимание к снижению курса валюты привлекло население, которое бросилось закупать юани и доллары "по выгодным" ценам, пока рубль не начал падать снова.

Особенно активные действия были замечены в банках Владивостока. По словам очевидца, который рассказал о ситуации в отделении, около 15 человек решили обратиться в окно обмена валют, сообщает vostokmedia.com.

"Всего передо мной 12 человек. Если каждому выделят по пять минут, придется ждать более часа, а операции, похоже, занимают ещё больше времени", — отметил посетитель.

Интересно, что эти очереди были зафиксированы в самый разгар рабочего дня. Люди брали отгулы с работы, чтобы купить доллары и юани, возможно, предвидя, что в обеденные или вечерние часы количество клиентов в отделении увеличится ещё больше.

"Я, кажется, должен быть на работе сейчас, и придется вернуться, не дождавшись. Думал, днем никого не будет, а вот и нет — тут толпа. Вокруг ведь все работают? Одни трудоголики", — добавил собеседник "Восток-Медиа".

Самый доступный юань во Владивостоке сегодня можно было приобрести за 12,45 рубля, а доллар — за 89,4 рубля.