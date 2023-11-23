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На Западе предложили суровые меры за нарушение потолка цен на нефть РФ

1:21
Экономика

В Европе предложили суровые меры за нарушение потолка цен на российскую нефть. Уточняется, что в попытке реанимировать ценовой потолок, США ввели санкции против 20 компаний и трёх танкеров. В то же время, в Евросоюзе собрались перекрыть Москве выход в Балтийское море.

На Западе предложили суровые меры за нарушение потолка цен на нефть РФ
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Как пишет РИА Новости, с момента введения Западом потолка цен на нефть России уже удалось наладить альтернативные маршруты, организовать как транспортировку, так и страхование, не привлекая, при этом, западные компании.

В Евросоюзе же признали провал введения потолка на нефть ещё летом. Поэтому представители сообщества решили активизироваться. Так, в октябре Вашингтон запугал рынок, объявив санкции двум компаниям из Турции и ОАЭ за несоблюдение ценовых ограничений. В то же время, согласно Конвенции ООН по морскому праву, проверять и задерживать суда можно только в том случае, если на то есть "чёткие объективные доказательства", что они могут нести угрозу для окружающей среды.

Как указал независимый военный аналитик Ганс Микаэльсен, фактически подобное блокирование коммерческого движения в датских проливах является объявлением войны. Его слова приводит газета Reuters.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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