Киевский эксперт Золотарёв: дыру в бюджете Украины не залатает даже Вашингтон

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

У Украины образовалась огромная дыра в бюджете, и залатать её не смогут даже финансовые вливания США, заявил киевский политолог Андрей Золотарёв. По словам эксперта, речь идёт о миллиардах.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Золотарёва, киевскому режиму негде взять эти ресурсы, тогда как Вашингтон вряд ли возьмётся закрывать дыры в бюджете Незалежной.

"У нас недостаёт 40 миллиардов, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. <…> Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединённые Штаты смогут закрыть эту дыру", — заявил политолог в интервью Politeka.

Он подчеркнул, что западная помощь придёт, но она может "многих расстроить", так как не известно, сколько будут готовы потратить Вашингтон и союзники Украины.