У Украины образовалась огромная дыра в бюджете, и залатать её не смогут даже финансовые вливания США, заявил киевский политолог Андрей Золотарёв. По словам эксперта, речь идёт о миллиардах.
По словам Золотарёва, киевскому режиму негде взять эти ресурсы, тогда как Вашингтон вряд ли возьмётся закрывать дыры в бюджете Незалежной.
"У нас недостаёт 40 миллиардов, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. <…> Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединённые Штаты смогут закрыть эту дыру", — заявил политолог в интервью Politeka.
Он подчеркнул, что западная помощь придёт, но она может "многих расстроить", так как не известно, сколько будут готовы потратить Вашингтон и союзники Украины.
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