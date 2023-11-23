Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Fox News: Зеленский завил, что ВСУ трудно оставаться сильными
Экс-судью Адыгеи осудили на пять лет за взятку
Индексы Мосбиржи и РТС двигались в противоположных направлениях в ходе торгов
Прибыль банковского сектора России в октябре сократилась на 13%
Japan Times: ВСУ на фронте лишись связи и тёплых вещей из-за нашествия мышей
В Московской области собран рекордный урожай кормовых культур
В Госдуме считают блокировку YouTube технически сложной
"2ГИС" теперь позволит делиться местоположением с друзьями
Около 71,5 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Киевский эксперт Золотарёв: дыру в бюджете Украины не залатает даже Вашингтон

0:49
Экономика

У Украины образовалась огромная дыра в бюджете, и залатать её не смогут даже финансовые вливания США, заявил киевский политолог Андрей Золотарёв. По словам эксперта, речь идёт о миллиардах.

Киевский эксперт Золотарёв: дыру в бюджете Украины не залатает даже Вашингтон
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам Золотарёва, киевскому режиму негде взять эти ресурсы, тогда как Вашингтон вряд ли возьмётся закрывать дыры в бюджете Незалежной.

"У нас недостаёт 40 миллиардов, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. <…> Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединённые Штаты смогут закрыть эту дыру", — заявил политолог в интервью Politeka.

Он подчеркнул, что западная помощь придёт, но она может "многих расстроить", так как не известно, сколько будут готовы потратить Вашингтон и союзники Украины.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Киевский эксперт Золотарёв: дыру в бюджете Украины не залатает даже Вашингтон
Fox News: Зеленский завил, что ВСУ трудно оставаться сильными
Экс-судью Адыгеи осудили на пять лет за взятку
Индексы Мосбиржи и РТС двигались в противоположных направлениях в ходе торгов
Прибыль банковского сектора России в октябре сократилась на 13%
Japan Times: ВСУ на фронте лишись связи и тёплых вещей из-за нашествия мышей
В Московской области собран рекордный урожай кормовых культур
В Госдуме считают блокировку YouTube технически сложной
"2ГИС" теперь позволит делиться местоположением с друзьями
Около 71,5 миллионов россиян сделали прививку от гриппа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников