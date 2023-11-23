Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киевский эксперт Золотарёв: дыру в бюджете Украины не залатает даже Вашингтон
Fox News: Зеленский завил, что ВСУ трудно оставаться сильными
Экс-судью Адыгеи осудили на пять лет за взятку
Прибыль банковского сектора России в октябре сократилась на 13%
Japan Times: ВСУ на фронте лишись связи и тёплых вещей из-за нашествия мышей
В Московской области собран рекордный урожай кормовых культур
В Госдуме считают блокировку YouTube технически сложной
"2ГИС" теперь позволит делиться местоположением с друзьями
Около 71,5 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Индексы Мосбиржи и РТС двигались в противоположных направлениях в ходе торгов

3:43
Экономика

Середина недели принесла умеренную позитивную коррекцию на российском рынке акций. По итогам торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,38%, достигнув отметки в 3 230,65 пункта, в то время как долларовый индекс РТС уменьшился на 0,21%, опустившись до 1 151,94 пункта. Курс юаня прибавил 0,01%, составив 12,3 рубля, доллар подорожал на 0,48%, достигнув 88,35 рубля, а евро уменьшился на 0,16%, опустившись до 96,02 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС двигались в противоположных направлениях в ходе торгов
Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин отметил, что подъем был связан с ослаблением рубля, но рост активности покупателей сдерживала новая волна снижения цен на нефть после объявления о переносе заседания ОПЕК+ с 26 на 30 ноября.

Внешний фон оказался неоднородным, с китайскими индексами в минусе, а европейскими в основном в зоне роста. Протоколы последнего заседания ФРС не оказали значительного влияния на рыночное настроение. Эксперты отмечают, что регулятор планирует принимать решения, ориентируясь на поступающие макроэкономические данные, и не исключают возможности повышения процентных ставок.

Наибольший рост к концу торгов демонстрировали акции ВТБ (+1,9%), ММК (+1,63%), "Северстали" (+1,57%), "Циана" (+1,47%), TCS Group (+1,31%), и X5 Retail Group (+1,3%). Акции Сбербанка подорожали на 0,97% и 0,84%.

Оптимизм в банковском секторе, по мнению аналитика "Велес капитал" Елены Кожуховой, был неосновательным. Она отметила, что, несмотря на отсутствие явных фундаментальных причин, в секторе ожидаются высокие прибыли к концу 2023 года.

TCS Group представила хорошие финансовые результаты за третий квартал текущего года. Чистая прибыль выросла в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом, составив 23,6 млрд рублей, что превысило прогнозы. Общая выручка за 9 месяцев составила 340,27 млрд рублей.

Акции "Мечела" оказались в минусе (-3,2% и -3,28%), вернувшись к нисходящей коррекции после попыток роста в течение дня. Также снизились акции "Сегежи" (-2,9%), "Русагро" (-2,26%), "Распадской" (-1,6%), "Селигдара" (-1,1%) и Полиметалла (-1,05%).

Цены на золото снизились, уступив уровню $2010 за унцию на фоне укрепления доллара.

Прогнозы на следующий день предполагают боковое движение на рынке РФ. Индекс Мосбиржи ожидается в диапазоне 3 175 — 3 275 пунктов, курс доллара в интервале 87-90 рублей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Киевский эксперт Золотарёв: дыру в бюджете Украины не залатает даже Вашингтон
Fox News: Зеленский завил, что ВСУ трудно оставаться сильными
Экс-судью Адыгеи осудили на пять лет за взятку
Индексы Мосбиржи и РТС двигались в противоположных направлениях в ходе торгов
Прибыль банковского сектора России в октябре сократилась на 13%
Japan Times: ВСУ на фронте лишись связи и тёплых вещей из-за нашествия мышей
В Московской области собран рекордный урожай кормовых культур
В Госдуме считают блокировку YouTube технически сложной
"2ГИС" теперь позволит делиться местоположением с друзьями
Около 71,5 миллионов россиян сделали прививку от гриппа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников