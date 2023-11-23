Индексы Мосбиржи и РТС двигались в противоположных направлениях в ходе торгов

3:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Середина недели принесла умеренную позитивную коррекцию на российском рынке акций. По итогам торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,38%, достигнув отметки в 3 230,65 пункта, в то время как долларовый индекс РТС уменьшился на 0,21%, опустившись до 1 151,94 пункта. Курс юаня прибавил 0,01%, составив 12,3 рубля, доллар подорожал на 0,48%, достигнув 88,35 рубля, а евро уменьшился на 0,16%, опустившись до 96,02 рубля.

Фото: Авторство: Fitiss.CC BY-SA 3.0

Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин отметил, что подъем был связан с ослаблением рубля, но рост активности покупателей сдерживала новая волна снижения цен на нефть после объявления о переносе заседания ОПЕК+ с 26 на 30 ноября.

Внешний фон оказался неоднородным, с китайскими индексами в минусе, а европейскими в основном в зоне роста. Протоколы последнего заседания ФРС не оказали значительного влияния на рыночное настроение. Эксперты отмечают, что регулятор планирует принимать решения, ориентируясь на поступающие макроэкономические данные, и не исключают возможности повышения процентных ставок.

Наибольший рост к концу торгов демонстрировали акции ВТБ (+1,9%), ММК (+1,63%), "Северстали" (+1,57%), "Циана" (+1,47%), TCS Group (+1,31%), и X5 Retail Group (+1,3%). Акции Сбербанка подорожали на 0,97% и 0,84%.

Оптимизм в банковском секторе, по мнению аналитика "Велес капитал" Елены Кожуховой, был неосновательным. Она отметила, что, несмотря на отсутствие явных фундаментальных причин, в секторе ожидаются высокие прибыли к концу 2023 года.

TCS Group представила хорошие финансовые результаты за третий квартал текущего года. Чистая прибыль выросла в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом, составив 23,6 млрд рублей, что превысило прогнозы. Общая выручка за 9 месяцев составила 340,27 млрд рублей.

Акции "Мечела" оказались в минусе (-3,2% и -3,28%), вернувшись к нисходящей коррекции после попыток роста в течение дня. Также снизились акции "Сегежи" (-2,9%), "Русагро" (-2,26%), "Распадской" (-1,6%), "Селигдара" (-1,1%) и Полиметалла (-1,05%).

Цены на золото снизились, уступив уровню $2010 за унцию на фоне укрепления доллара.

Прогнозы на следующий день предполагают боковое движение на рынке РФ. Индекс Мосбиржи ожидается в диапазоне 3 175 — 3 275 пунктов, курс доллара в интервале 87-90 рублей.