Индексы Мосбиржи и РТС двигались в противоположных направлениях в ходе торгов

Середина недели принесла умеренную позитивную коррекцию на российском рынке акций. По итогам торгов индекс Мосбиржи поднялся на 0,38%, достигнув отметки в 3 230,65 пункта, в то время как долларовый индекс РТС уменьшился на 0,21%, опустившись до 1 151,94 пункта. Курс юаня прибавил 0,01%, составив 12,3 рубля, доллар подорожал на 0,48%, достигнув 88,35 рубля, а евро уменьшился на 0,16%, опустившись до 96,02 рубля.
Инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин отметил, что подъем был связан с ослаблением рубля, но рост активности покупателей сдерживала новая волна снижения цен на нефть после объявления о переносе заседания ОПЕК+ с 26 на 30 ноября.
Внешний фон оказался неоднородным, с китайскими индексами в минусе, а европейскими в основном в зоне роста. Протоколы последнего заседания ФРС не оказали значительного влияния на рыночное настроение. Эксперты отмечают, что регулятор планирует принимать решения, ориентируясь на поступающие макроэкономические данные, и не исключают возможности повышения процентных ставок.
Наибольший рост к концу торгов демонстрировали акции ВТБ (+1,9%), ММК (+1,63%), "Северстали" (+1,57%), "Циана" (+1,47%), TCS Group (+1,31%), и X5 Retail Group (+1,3%). Акции Сбербанка подорожали на 0,97% и 0,84%.
Оптимизм в банковском секторе, по мнению аналитика "Велес капитал" Елены Кожуховой, был неосновательным. Она отметила, что, несмотря на отсутствие явных фундаментальных причин, в секторе ожидаются высокие прибыли к концу 2023 года.
TCS Group представила хорошие финансовые результаты за третий квартал текущего года. Чистая прибыль выросла в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом, составив 23,6 млрд рублей, что превысило прогнозы. Общая выручка за 9 месяцев составила 340,27 млрд рублей.
Акции "Мечела" оказались в минусе (-3,2% и -3,28%), вернувшись к нисходящей коррекции после попыток роста в течение дня. Также снизились акции "Сегежи" (-2,9%), "Русагро" (-2,26%), "Распадской" (-1,6%), "Селигдара" (-1,1%) и Полиметалла (-1,05%).
Цены на золото снизились, уступив уровню $2010 за унцию на фоне укрепления доллара.
Прогнозы на следующий день предполагают боковое движение на рынке РФ. Индекс Мосбиржи ожидается в диапазоне 3 175 — 3 275 пунктов, курс доллара в интервале 87-90 рублей.
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