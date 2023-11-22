Сбер планирует удвоить число терминалов для оплаты улыбкой на юге России до конца года

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк планирует установить около 17 тыс. биометрических терминалов на юге России до конца текущего года. Теперь для совершения платежей через них потребуется лишь улыбнуться. Об этом сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

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"Мы развиваем новый продукт — биотерминалы. К концу года планируем установить примерно 17 тыс. таких терминалов на юге России, где оплата осуществляется с помощью улыбки. Для этого необходимо настроить определенные параметры в приложении 'Сбербанк онлайн', что уже стало доступным. Я уверен, что данная услуга будет популярной, учитывая, что сейчас мы уже установили 13 тыс. терминалов, и еще 9 тыс. клиентов выразили желание установить их", — отметил Песенников.

Он также подчеркнул, что помимо "оплаты улыбкой" банк будет продолжать развивать другие способы оплаты.

"Мы будем совершенствовать этот продукт, дополняя им оплату через QR-код, стандартную технологию, которую используют практически все. Поэтому я уверен, что мы предложим рынку разнообразные инновации в этом направлении", — добавил Песенников.

Сбербанк стал одним из первых банков в России, внедривших биометрическую оплату в розничный сектор, охватив сети по всей стране. За пять месяцев количество платежей с использованием улыбки выросло в 40 раз. В настоящее время более 36 млн клиентов банка могут воспользоваться этой технологией. Кроме того, до конца года планируется расширить сервис "оплаты улыбкой" на новые сегменты розничной торговли, такие как магазины электроники, рестораны быстрого питания и другие.