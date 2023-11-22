Задолженность по зарплате в РФ составила 459,9 млн руб на ноябрь

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

1 ноября 2023 года объем невыплаченной заработной платы в России достиг 459,9 миллиона рублей, согласно информации от Росстата. По сравнению с началом октября общий долг увеличился на 22,3%, что составляет 84 миллиона рублей.

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Из общей суммы задолженности по заработной плате на 1 ноября 2023 года, 47,1% или 216,8 миллиона рублей приходится на долги, возникшие в 2023 году, 19,3% или 88,5 миллиона рублей — в 2022 году, а 33,6% или 154,6 миллиона рублей — в 2021 году и ранее.

По данным Росстата, менее 1% работников в исследуемых организациях имели задолженность по заработной плате на 1 ноября 2023 года.

Распределение числа работников, перед которыми имелась задолженность, по видам экономической деятельности следующее: обрабатывающие производства — 46,9%; строительство — 11,9%; водоснабжение; водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений — 10,7%; сельское хозяйство, охота и услуги в этих областях; лесозаготовки — 9,4%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или по договору — 4,9%; добыча полезных ископаемых — 4,3%; транспорт — 4,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 4,2%; научные исследования и разработки — 1,9%; образование — 1,5%.