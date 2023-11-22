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Данные Росстата: как изменились цены на продукты за неделю?

1:54
Экономика

Стоимость огурцов в России с 14 по 20 ноября 2023 года выросла на 7%, а помидоров — на 3,4%, в то время как цены на картошку снизились на 0,4%, следует из данных Росстата.

Данные Росстата: как изменились цены на продукты за неделю?
Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.

Яблоки подорожали на 1,4%, репчатый лук — на 1,2%, капуста белокочанная — на 0,8%, столовая свекла — на 0,4%, а бананы подорожали на 0,2%.

В среднем, согласно статистике, увеличение цен на фрукты и овощи в России составило 2,1%.

Цены на куриные яйца выросли на 4,5%, а на сосиски и сардельки — на 0,5%, также масло сливочное и хлеб подорожали на 0,4%, а рыба мороженая, молоко пастеризованное, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (за исключением столовой в организации) — на 0,3%, а цены на колбасу, молоко стерилизованное, сметану, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничную муку и печенье — на 0,2%, а на говядину, свинину, куриное мясо, подсолнечное масло, творог, смеси сухие молочные для детского питания и поваренную соль — на 0,1%.

Тем временем снизились цены на сахар-песок — на 0,9%, вермишель — на 0,6%, консервы мясные для детского питания — на 0,4%, баранину и маргарин — на 0,3%, чай черный и пшено — на 0,2%, гречневую крупу — на 0,1%.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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