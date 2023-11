Данные Росстата: как изменились цены на продукты за неделю?

Your browser does not support the audio element.

Стоимость огурцов в России с 14 по 20 ноября 2023 года выросла на 7%, а помидоров — на 3,4%, в то время как цены на картошку снизились на 0,4%, следует из данных Росстата.

Фото: "Shopping at Au Bon Marché supermarket, Port Vila, December 2014" by thomasswilliams is licensed under CC BY 2.0.